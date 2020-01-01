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توضيح هام للمستفيدين الجدد من شيكات الشؤون الاجتماعية

الأحد 12 أبريل 2020 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
توضيح هام للمستفيدين الجدد من شيكات الشؤون الاجتماعية


غزة / سما /

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن المستفيدين الجدد من مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه سيتم إرسال رسائل عبر الجوال للأسر التي تم إضافتها حديثاً إلى سجلات مخصصات التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، والذين يبلغ عددهم 10 ألاف أسرة جديدة.

وأشارت إلى أن الأسر التي تمت إزالة الحجب عنها وإعاداتها إلي البرنامج سيرسل لهم أيضاً رسائل عبر الجوال، في حين أن باقي الأسر التي تستفيد لن يرسل لها كونها تستفيد بشكل طبيعي.

نوهت الوزارة الى أنها  لن تفعل رابط لفحص الشيكات كما هو معتاد

وأضافت "حتى اللحظة يُجرى دراسة ألية صرف تلك المخصصات من قبل سلطة النقد"

اقرا/ي ايضا: سلطة النقد توضح آلية صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الثلاثاء المقبل

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