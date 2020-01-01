كورونا: بوريس جونسون يغادر المستشفى بعد خضوعه للعناية المكثفة ولكن!

لندن /سما/

أعلنت مصادر صحافية في المملكة المتحدة بريطانيا، بعد ظهر اليوم الأحد، عن خروج رئيس وزراء البلاد، بوريس جونسون، من المستشفى الذي اعتنى به إثر الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت مصادر إن جونسون لم يستأنف أعماله مباشرة كرئيسٍ للوزراء، بل سيواصل حجره الصحي إلى أن يطرأ تحسنًا إضافيًا على حالته الصحية.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أن "رئيس الوزراء غادر المستشفى وسيواصل تعافيه في تشيكرز"، وهو مقر إقامته في شمالي غرب لندن، مضيفةً أنه "لن يستأنف العمل على الفور بناء على توصيات فريقه الطبي".

وفي مساء الخميس الماضي، خرجَ رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون من العناية المركزة، إثر تحسُّن وضعه الصحيّ الذي تدهور خلال الأيام السابقة، عقب إصابته بفيروس كورونا.

وكان قد نُقل رئيس جونسون، الذي أصيب قبل عشرة أيام بالفيروس، إلى قسم العناية المركزة، بعدما تدهور وضعه الصحي غداة إدخاله مستشفى في وسط لندن.