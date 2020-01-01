زراعة جنين: الثروة الحيوانية ثأترت بشكل كبير في ظل أزمة كورونا

جنين / سما /

قال مدير عام الزراعة في جنين المهندس باسم حماد، إن الانتاج الحيواني تضرر بشكل كبير هذه الأيام في ظل أزمة كورونا، واعلان حالة الطوارئ.

وأضاف حماد خلال لقاء صحفي عقده، اليوم الأحد، مع وسائل اللإعلام، للحديث عن القطاع الزراعي في ظل الازمة وحالة الطوارئ، أن أكبر المتضرين كانوا مربي الأبقار والماشية والدواجن، بسبب إغلاق المطاعم، واغلاق الأسواق ما قلل القدرة الشرائية للمواطنين وقلة الطلب عليها.

وبالنسبة للمحاصيل الزراعية، أوضح حماد أنها لم تتأثر كثيرا، في ظل تصاريح العمل التي اعطيت للمزارعين للإبقاء على المنتج الزراعي، كما لم تتضرر الخضار والفواكه كونها تصل الى معظم المواطنين وسعرها لم يتأثر في ظل كورونا.

وبين أن مشاكل القطاع الزراعي في محافظة جنين تتمثل في شح المياه والاحتلال الاسرائيلي، وجدار الفصل العنصري، والمعاناة في تسويق المنتجات الزراعية، كما يعاني القطاع الزراعي من اغراق الاسواق الفلسطينية بالمنتجات الاسرائيلية في ذروة الانتاج المحلي مثل البطيخ.

بدوره، أشاد محافظ جنين اللواء اكرم الرجوب، بجهود مديرية الزراعة في محافظة جنين التي تضاعفت بفعل حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن لجنة الطوارئ المركزية التي تضم في عضويتها المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، وضعت خطة ميدانية شاملة لمتابعة كافة الاحتياجات، والمتطلبات في ظل أزمة كورونا على كافة الصعد الحيوية .

وبالنسبة للقطاع الزراعي، قال الرجوب: إن مديرية الزراعية وضعت آلية عمل طارئة لمتابعة هذا القطاع الحيوي للحيولة دون تضرره والإبقاء على محافظة جنين سلة غذاء لفلسطين .