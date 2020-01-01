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مستوطنون يلقون عاملا فلسطينيا في قارعة الطريق

الأحد 12 أبريل 2020 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يلقون عاملا فلسطينيا في قارعة الطريق


سلفيت /سما/

أقدم مستوطنون اليوم على إلقاء عامل فلسطيني في قارعة الطريق شمال سلفيت، بعد ظهور أعراض المرض عليه.

وأفاد محافظ سلفيت اللواء د. عبد الله كميل أن مستوطنين تركوا العامل عبد المنعم عبد الفتاح حايك (27 عاما) من قرية زيتا جماعين، على قارعة الطريق خارج مستوطنة "بركان"، بسبب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه، مبينا أن هذا العامل كان يعمل ويبيت في المستوطنة المذكورة منذ فترة.

وأعطى كميل تعليماته لطواقم الصحة والطب الوقائي والجهات المختصة لفحص العامل والتعامل معه وفق الأصول، قائلا: "هذه قيمة عمالنا لدى الاحتلال والمستوطنين".

#عامل فلسطيني #مستوطنون #سلفيت

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