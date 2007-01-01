الاسير حمزة شمارخة يدخل عامه التاسع عشر خلف الجدران

بيت لحم / سما /

دخل الاسير حمزة عمر شمارخة”40 سنة” من سكان بلدة بيت فجار الى الجنوب من بيت لحم عامه التاسع عشر على التوالي خلف القضبان بتهمة انتمائه لكتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لحركة فتح والمشاركة في تنفيذ عمليات ضد الاحتلال الاسرائيلي حيث يقضي حكما بالسجن المؤبد لست مرات اضافة الى عشرين عاما.

ويشار الى ان والدته كانت قد توفيت في عام 2007 أي بعد اعتقال الاسير شمارخة بخمس سنوات، حيث افاد شقيقه ان حالة الوفاة وقعت كالصاعقة على راس حمزة وكافة افراد العائلة خاصة انها ظلت متمسكة بامل تحرير نجلها .

وتشير العائلة ان المعاناة لم تتوقف عند حد الاعتقال او وفاة الوالدة ولكن ايضا قرارات الاحتلال الجائرة التي طالت منع افراد العائلة من الزيارة بشكل انتقامي حيث منع والده واخوته.