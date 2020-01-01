وزيرة الصحة تعلن بدء التحضير لإرسال أدوية ومستلزمات طبية خاصة بكورونا إلى غزة

رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، استعدادات مراكز الوزارة واحتياجاتها لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، والترتيبات الصحية لعودة المواطنين عبر معبر رفح البري، خلال الأيام المقبلة.

وجاء ذلك، خلال اجتماع جرى بحضور وزيرة المرأة آمال حمد، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، والمسؤول المحوري لملف كورونا كمال الشخرة، ومدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة نزار مسالمة.

وكشفت وزيرة الصحة عن التحضير لإرسال أدوية ومستلزمات طبية خاصة بفيروس كورونا للتعامل مع الحالات التي يشتبه بإصابتها بالفيروس.

واطلعت وزيرة الصحة الحضور، على آليات إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بكورونا، مشيرة إلى أنه ولوجود نقص في المواد الخاصة بهذا الفحص على مستوى العالم، فإن الوزارة ستقوم باستقبال عينات المشتبه بإصابتهم بالفيروس في مختبر بيت لحم، إلى حين توفير المواد اللازمة وتوزيعها على جميع مختبرات الوزارة التي تجري هذا الفحص.

وأكدت الكيلة أن وزارة الصحة وبتوجيهات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية تسعى للتخفيف عن أبناء شعبنا في جميع المحافظات، فيما تقوم طواقمها بجهود جبارة لاحتواء فيروس كورونا والحد من انتشاره.