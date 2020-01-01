السفير عبد الهادي يقدم التعازي لأسرة الفنان الفلسطيني عبد الرحمن أبو القاسم

دمشق /سما/

باسم الرئيس محمود عباس، قدم مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، اليوم الأحد، التعازي لأسرة الفنان الفلسطيني الكبير عبد الرحمن أبو القاسم، ناقلاً تعازي الرئيس لزوجته وأبنائه.

وكان في استقبال السفير عبد الهادي، زوجة الفقيد آمنة حسين أبو القاسم، وابنه أكرم، إضافة إلى أخ الفقيد عوني جميل أبو القاسم، وحفيد الفقيد عز الدين أكرم أبو القاسم.

وقال عبد الهادي: "جئنا لنعزي باسم الرئيس محمود عباس، ونطلع على أحوالكم لأن الرئيس اعطى تعليماته لتوفير ما تحتاجونه، وسيادته مهتم بكل فئات الشعب الفلسطيني".

وتابع: إن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو القاسم صاحب تاريخ مسرحي عريق، وكان مبدعا وملتزما ووطنيا، ولا ننسى أنه كان من ضمن الفرقة المسرحية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".

من جهتها، قدمت زوجة الفقيد الشكر لسيادة الرئيس على عزائه وعلى ما قدمه لأسرة الفقيد، وتمنت له الصحة والعافية والعمر المديد.

كما قدم حفيد الفقيد، عز الدين أكرم أبو القاسم الشكر للرئيس على تعازيه، مشيراً إلى أن جده كان يعشق فلسطين ولم ينسها، وكان يقول: "إذا لم نشاهد تحرير فلسطين بعيوننا حتماً سنراها في عيون أحفادنا وأبنائنا".

بدوره، قال الفنان السوري، الفلسطيني الأصل تيسير أدريس، إن الفقيد عبد الرحمن أبو القاسم هو رمز لفلسطين وسوريا وكان إرث تاريخي وكان عشقه للمسرح كعشقه لفلسطين، وكان يعتبر المسرح رسالة يستطيع من خلالها تقديم شيئ لأرضه فلسطين.