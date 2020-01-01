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قلقيلية: القوى الوطنية تؤكد ضرورة المضي قدما في الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا

الأحد 12 أبريل 2020 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلقيلية: القوى الوطنية تؤكد ضرورة المضي قدما في الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا


قلقيلية / سما /

 أكد ممثلو القوى الوطنية في محافظة قلقيلية أهمية الاستمرار في الجهود المبذولة والمضي قدما في الاجراءات الوقائية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

ودعا ممثلو الفصائل خلال لقائهم محافظ قلقيلية رافع رواجبة، اليوم الأحد، مؤسسات شعبنا الرسمية والشعبية للتحلي بالالتزام والانتماء والشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه هذه الظروف المستجدة، ورفع درجات الوعي وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الخاصة.

وأكدوا تسخير كافة امكانيات الفصائل ووضعها تحت تصرف لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، معربين عن شكرهم للمحافظ والاجهزة الامنية والكوادر الطبية العاملة في الميدان.

من جهته، ثمن المحافظ جهود القوى والفصائل الوطنية، مؤكدا أن المرحلة تتطلب توحيد الجهود للوصول إلى بر الأمان؛ وفي موضوع الاجراءات المتبعة أكد أن هناك إجراءات اتخذت الهدف منها حماية مواطنينا والحفاظ على سلامتهم.

#قلقيلية #فيروس كورونا #القوى الوطنية والإسلامية #الإجراءات الوقائية

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