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مسؤولون في حزب غانتس: نتنياهو يتهرّب من اتفاق تشكيل حكومة وحدة

الأحد 12 أبريل 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون في حزب غانتس: نتنياهو يتهرّب من اتفاق تشكيل حكومة وحدة


القدس المحتلة / سما /

 قال مسؤولون كبار في حزب أزرق - أبيض، اليوم الأحد، إن بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود قرر الانسحاب من اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ونقل موقع يديعوت أحرونوت، عن أولئك المسؤولين قولهم إن نتنياهو يتهرب من الاتفاقية، مشيرين إلى أنه كان يقود خطة احتيالية وليست مفاوضات حقيقية.

وجاءت تلك التصريحات بعد إعلان زعيم حزب الجسر أورلي ليفي اباكسيس عن انضمامها لكتلة اليمين.

وكان غانتس طلب الليلة الماضية من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين العمل على تمديد التفويض المكلف به لتشكيل الحكومة.

ورجحت مصادر إسرائيلية أن لا يقبل ريفلين بذلك، ويتجه نحو تفويض نتنياهو، أو الطلب من أعضاء الكنيست باختيار شخصية لتشكيل الحكومة في غضون 21 يومًا.

#حزب ازرق ابيض #غانتس #نتنياهو #حكومة وحدة #اسرائيل

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