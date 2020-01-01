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رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي: لا يُعقل ترك قطاع غزة يواجه أزمة كورونا بإمكانات محدودة

الأحد 12 أبريل 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي: لا يُعقل ترك قطاع غزة يواجه أزمة كورونا بإمكانات محدودة


غزة / سما/

 قال محمد عوض رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، إنه لا يعقل أن يترك قطاع غزة في ظل هذه الظروف الصعبة جراء أزمة فيروس كورونا دون رفع الحصار عنه، وتوفير المتطلبات الصحية اللازمة لمواجهة الفيروس.

وطالب عوض خلال لقاء جمعه الأحد، مع مدراء وممثلي مراكز حقوق الإنسان لإطلاعهم على الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار عن القطاع لتمكينه من مواجهة تفشي الفيروس.

ودعا أفراد المجتمع في القطاع إلى تغيير العادات المجتمعية والتقيد بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة لضمان عدم تفشي الفيروس.

وذكر عوض، أن وزارة الصحة تداعت منذ اللحظة الأولى لانتشار الفيروس في الصين لوضع الخطط والرؤى لتجنب دخول الفيروس إلى قطاع غزة رغم قلة الإمكانات.

وأشار إلى أنه تم الشروع في البداية بحجر القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس بالمشفى الميداني في معبر رفح، ثم تم الانتقال بعد ذلك للحجر الاحترازي في المنازل، ومن ثم للحجر الإجباري للقادمين في المدارس والفنادق حسب الحالة الصحية للقادمين.

وأوضح عوض، أن تم حجر قرابة 2200 مستضاف من القادمين والطواقم الطبية والأمنية موزعين على قرابة 35 مركزًا ما بين مدرسة وفندق ومجمع سكني وبعض المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية على الرغم من تواضع الإمكانات في قطاع غزة، ومحدودية إجراءات عمليات الفحص للقادمين.

وبين أن غزة ستسقبل أفواجًا جديدة من القادمين عبر معبر رفح هذا الأسبوع، مشيرًا إلى إمكانية استمرار مدة الحجر الصحي للقادمين لمدة 28 يومًا بدلا من 21 حسب التقييم الصحي.

#محمد عوض #غزة #لجنة متابعة العمل الحكومي #فيروس كورونا #قطاع غزة

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