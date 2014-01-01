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أشغال غزة: الانتهاء من ترشيح ملفات أصحاب وحدات سكنية مهدمة لإعادة إعمارها

الأحد 12 أبريل 2020 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أشغال غزة: الانتهاء من ترشيح ملفات أصحاب وحدات سكنية مهدمة لإعادة إعمارها


غزة / سما /

أعلن ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الأحد، الانتهاء من ترشيح ملفات (207) وحدات سكنية هدمت كليًا خلال العدوان الإسرائيلي لعام 2014، من أجل إعمارها.

وأوضح سرحان في تصريح صحفي له، أنه تم تجهيز ملفات أصحاب تلك الوحدات السكانية، للصرف المالي ضمن منح المؤسسات الدولية، وكالة الغوث الدولية UNRWA ومؤسسة UNDP ومؤسسة UNOPS.

وبين أن طواقم الوزارة عملت ضمن حالة الطوارئ من أجل تجهيز هذه الوحدات السكنية لإعادة الاعمار، متوقعًا أن يتم الصرف قريبًا من خلال البنوك، وفقًا لنظام حالة الطوارئ الذي تعمل به البنوك الفلسطينية.

ولفت إلى أن العمل ضمن ملف الإعمار مستمر ولم يتوقف، وأن نسبة الإنجاز في ملف إعادة الاعمار وصلت إلى 90% من أصل 12 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي في حرب 2014 وما قبلها وما بعدها.

وأشار إلى أن طواقم الوزارة الهندسية قامت خلال الأيام الماضية بعمل حوالي 70 زيارة ميدانية فيما يخص حالات إعادة الاعمار، وتم ترشيح عدد من حالات الأضرار الجزئية ضمن برامج الترميم بالوزارة، مشيرًا إلى أن طواقم الوزارة الهندسية والفنية تعمل على مدار الساعة وضمن حالة الطوارئ لإنجاز ملفات المواطنين والتسريع في الحالات العاجلة.

#الاشغال بغزة #عدوان 2014 #متضررين حرب 2014 #اعمار غزة

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