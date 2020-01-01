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القواسمي : لا نمتلك المال ولكننا نمتلك الارادة والانتماء والكرامه الوطنيه

الأحد 12 أبريل 2020 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي : لا نمتلك المال ولكننا نمتلك الارادة والانتماء والكرامه الوطنيه


رام الله /سما/

    قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي، إننا لا نمتلك المال بسبب سرقة الإحتلال الإسرائيلي لمقدرات شعبنا، من موارد طبيعية وقيود على الأرض والحدود والسماء، ولكننا نمتلك الارادة والإداره السليمة، ونمتلك الانتماء والكرامة الوطنية التي لا نبيعها بكنوز الأرض .

 وقال القواسمي إن الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنيه يضربون أروع الأمثلة والملاحم البطولية التي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور ، بأن  وقيادة وحكومة أدارت وباء خطيرا اجتاح العالم بأسره، بحكمة وبدراية ومسؤولية وبقرارات جريئه في وقتها، وبالتزام شعبي عارم، أبهر العالم، ووعي وطني أغاظ الأعداء وأذهل الأصدقاء، حتى أصبحنا منارة للعالم   وختم القواسمي بالقول : إن حالة التكافل والتعاضد التي تشهدها الأرض الفلسطينية محل فخر واعتزاز لكل مواطن حر، وأن شعبنا عظيم بعطاءه وانتماءه وأصالته.

#القواسمي #الاحتلال #تكافل

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