الرئيس الإسرائيلي يرفض التمديد ويمهل غانتس ونتنياهو 36 ساعة

القدس المحتلة / سما /

ابلغ الرئيس الإسرائيلي ريؤفين ريفلين ظهر اليوم رئيس حزب "أزرق أبيض"، النائب بيني غانتس، المكلف بتشكيل الحكومة، بأنه لن يمنحه مهلة إضافية لإنجاز مهمته التي كلف بها قبل أربعة أسابيع.

كما اعلن ريفلين انه في حال عدم التوصل الى اتفاق بين حزب الليكود وحزب "أزرق ابيض" لتشكيل حكومة وحدة وطنية في موعد أقصاه منتصف الليلة بين الاثنين والثلاثاء، فإنه لن يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة كما كان متوقعا، وانما سيحيل المهمة الى الكنيست.

وكانت مصادر في حزب "أزرق أبيض" افادت بأن الكتلة البرلمانية للحزب ستعقد بعد ظهر اليوم الاحد اجتماعا عبر وسائل التواصل الالكترونية لبحث آخر تطورات مفاوضات الائتلاف الحكومي مع حزب الليكود.

وأعربت جهات في حزب "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني غانتس عن خشيتها من ان يكون نتنياهو قد قرر التخلي عن فكرة حكومة الوحدة ولذا فهو غير معني بتجديد المفاوضات في انتظار ان يحين موعد تكليفه من قبل رئيس الدولة بتشكيل الحكومة.

فقد كتب عضو الكنيست يوعز هندل المتحالف مع حزب "أزرق ابيض" في شبكة التواصل الاجتماعي مخاطبا اتباعه: "إن سلوك نتنياهو في الأيام الأخيرة مثيرة القلق. انا ما يقوم به تثير الشكوك بأنه تنازل عن حكومة الوحدة".