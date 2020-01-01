‏سفارة دولة فلسطين بالقاهرة تشكل لجنة أكاديمية لمساعدة الطلبة الدارسين بمصر

القاهرة - المركز الإعلامي –

بناءً على توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس وتعلميات معالي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي بالاهتمام والمتابعة المتواصلة بأحوال وأوضاع طلبة فلسطين الدارسين في الخارج، وبعد الاطلاع على احتياجات الطلبة من خلال التواصل المستمر معهم ومبادرة عدد من الأطباء والأكاديميين، قرر سعادة السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية تشكيل لجنة أكاديمية طبية بعد التشاور مع العديد مع الأكاديميين الفلسطينيين في جمهورية مصر العربية الذين أبدوا استعدادهم للتطوع في هذه اللجنة، ومساعدة الطلبة الفلسطينيين دارسي الطب البشري وطب الأسنان في كافة الجامعات المصرية، بالتوازي مع الجهود الأكاديمية الكبيرة التي تبذلها الجامعات المصرية من خلال التعليم عن بعد.



وبعد المداولات والمشاورات مع المدرسين المتطوعين، تم تخصيص المرحلة الأولى من ثمانية أطباء مدرسين لمواد السنتين الأولى والثانية لكليتي الطب وطب الأسنان، حيث يتم استقبال الاستفسارات والأسئلة التي بحاجة الى شروحات، ومن ثم يبدأ المحاضر بعرض مقطع مصور تفاعلي مع الطلبة يجيب خلاله على كافة الاستفسارات المرسلة سلفًا وذلك عبر صفحة الشؤون الثقافية لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة والتي ستجمع كافة الطلبة الراغبين بالاشتراك وارسال الاستفسارات.

وتشمل المرحلة الأولى مواد الطب الأكاديمية المتمثلة في العلوم التالية: (التشريح، والفسيولوجي، والكيمياء الحيوية، والهستولوجي، والباثولوجي، والباراسايتولوجي، والفارماكولوجي، والميكروبيولوجي)، وكذلك التخصصات الإكلينيكية في التخصصات التالية: (الجراحة، والباطنة، والنساء والتوليد، والأطفال، وطب المجتمع، وعلم الطب الشرعي، والسموم، والأنف والأذن)، كما سيتم تجميع المواد المصورة وإيصالها الى الطلبة الذين يطلبونها في المدن والمحافظات تيسيراً على مطالعتهم لتلك المواد.

و تتوجه سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية بجزيل الشكر والعرفان للسادة الأطباء المحاضرين على ما أبدوه من تفانٍ وإيجابية في العمل المشترك، وسرعة قبول المشاركة في تشاطر المسؤوليات الوطنية في هذا الظرف العصيب، و تقدّر السفارة الدور الكبير و الفعال الذي يقومون به لخدمة شعبنا الفلسطيني ‎ولجاليتنا وطلبتنا الفلسطينيين في جمهورية مصر العربية.