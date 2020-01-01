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بلدية القرارة تنفذ حملة تعقيم احترازية ضد فيروس كورونا

الأحد 12 أبريل 2020 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


خانيونس / سما /

نفّذت بلدية القرارة شمال محافظة خان يونس حملة واسعة النطاق لتنظيف وتعقيم عدد من الشوارع والأحياء في القرارة بالإضافة الى المرافق العامة والأماكن المزدحمة التي يرتادها نسبة كبيرة من السكان، بمشاركة جهاز الدفاع المدني وجمعيتي غراس الخير وشباب الأمة وعدد من المتطوعين في المؤسسات الأهلية في المنطقة.

وقال نائب رئيس البلدية م.أحمد شعت:(إن هذه الحملة التي شملت غالبية مناطق وأحياء القرارة تأتي استكمالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها البلدية لمنع انتشار فيروس كورونا والمحافظة على سلامة وامن المواطنين بالرغم من قلة الامكانيات وشح المواد المتوفرة في البلدية).

واضاف أن من شأن هذه الإجراءات المساهمة في "منع وصول الفيروس إلى المواطن أو انتشاره؛ حال وصوله لا سمح الله"، مشيراً إلى أن البلدية تنفّذ أنشطة لتوعية المواطن حول كيفية "الوقاية من الفيروس؛ وذلك عبر وسائل التواصل الخاصة بالبلدية.

ولفت المهندس شعت الى أن البلدية تعمل بشكل مستمر على تعقيم وتنظيف كافة مرافقها يومياً خاصة ًمركز خدمة الجمهور، بهدف الحفاظ على سلامة الجمهور والوافدين إلى البلدية، حيث وزّعت الكمّامات الوقائية، والمواد التعقيمية على موظفيها والمراجعين؛ لتقليل أي خطر من احتمالية انتشار الفيروس.

مؤكداً أن الطواقم المشاركة في الحملة مدربة جيداً، ومجهزة بالأدوات الصحية والوقائية اللازمة مع مراعاتها لمعايير السلامة والامان في كيفية استخدام ودمج مواد التعقيم ببعضها من خلال مختصين في هذا المجال.

 
#بلدية القرارة #كورونا

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