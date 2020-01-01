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"الداخلية بغزة" تصدر إعلانًا هامًا للعالقين بمصر بشأن عودتهم لغزة

الأحد 12 أبريل 2020 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الداخلية بغزة" تصدر إعلانًا هامًا للعالقين بمصر بشأن عودتهم لغزة


غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إعلانًا حول آلية دخول المواطنين العالقين في مصر، إلى القطاع، بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الذي نشر يوم الخميس الماضي.

وتقرر فتح معبر رفح استثنائيًا بدءًا من يوم غد الاثنين وحتى الخميس، لإدخال العالقين على دفعات.

وأوضحت الداخلية أن الآلية، بدأت بترتيب الأسماء وفق الفئات، مع مراعاة كبار السن والمرضى، وسيتم تسهيل دخول الجميع بناء على ذلك، بحسب القدرة الاستيعابية لعمل المعبر ومراكز الحجر الاحترازي، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري.

وبينت أنه تم تجهيز أسماء الدفعة الأولى التي ستدخل غدًا الإثنين وهم قرابة 300 مواطن، وجرى الاتصال بهم هاتفيًا وإبلاغهم بالتواجد في معبر رفح صباح يوم غد.

ودعت المواطنين المتواجدين في مصر الالتزام بهذه الآلية، وألا يتوجه للمعبر إلا من تم الاتصال به، حتى تتمكن الوزارة من تقديم الخدمة التي تليق بالمواطنين، وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

ولفتت إلى أنه سيتم استكمال دخول باقي الدفعات خلال أيام عمل المعبر حتى الخميس المقبل، مشيرةً إلى أنه سيتم الاتصال هاتفيًا بكل دفعة قبل يوم من موعد دخولها.

وأكدت على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المذكورة في رابط التسجيل الذي تم نشره مسبقًا، حرصًا على إتمام الإجراءات دون أية أضرار.

وأشارت إلى أن جميع العائدين سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يومًا قابلة للزيادة، وفق إجراءات وزارة الصحة.

#قطاع غزة #داخلية غزة #العالقين #معبر رفح #مصر

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