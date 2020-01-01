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زعيمة حزب الجسر تنضم للكتلة اليمينية وتوصي بنتنياهو

الأحد 12 أبريل 2020 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
زعيمة حزب الجسر تنضم للكتلة اليمينية وتوصي بنتنياهو


القدس المحتلة / سما /

أعلنت أورلي ليفي- أباكسيس زعيمة حزب الجسر الإسرائيلي، اليوم الأحد، انضمامها لكتلة اليمين بعد أن أنهت الشراكة مع حزبي العمل وميرتس ضمن التكتل اليساري الذي خاض الانتخابات الأخيرة الشهر الماضي وحصد 7 مقاعد.

وقالت أباكسيس في منشور لها عبر الفيسبوك، إن طلب بيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض تمديد التفويض المكلف به لتشكيل الحكومة، يعتبر رسالة بأنه غير قادر على تشكيل الحكومة.

وبينت أن ذلك يتطلب نقل التفويض لبنيامين نتنياهو زعيم الليكود وكتلة اليمين، مؤكدةً أنها ستوصي به ليكون رئيسًا للوزراء للحكومة المقبلة، وبدون أي تناوب مع غانتس.

وقالت إنه لا بد من الاعتراف بعدد من الحقائق، وأولها أن الليكود هو أكبر حزب في الكنيست، وأن نتنياهو بات مدعومًا بأكبر كتلة سياسية في الكنيست بـ 59 عضوًا، وثالثًا أنه ورغم الانتقادات الموجهة لنتنياهو، إلا أنه القادر على العمل بدون انهيار، ورابعًا من الضروري أن يتم تفويضه بتشكيل الحكومة.

#حزب الجسر #أورلي ليفي

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