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بلدية نحالين تعقم شوارع وأحياء اقتحمتها قوات الاحتلال

الأحد 12 أبريل 2020 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

عقمت طواقم بلدية نحالين غرب بيت لحم، اليوم الاحد، شوارع وأحياء اقتحمتها قوات الاحتلال، لدى اعتقالها شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال رئيس مجلس بلدي نحالين صبحي زيدان ، إن طاقم البلدية قام بتعقيم منطقة صبيحة وسط البلدة بعد اقتحامها من قبل جنود الاحتلال، الذين قاموا بالبصق على المركبات والجدران، وذلك في إطار سلامة وصحة المواطنين، وعدم انتشار وباء فيروس كورونا، حيث تعتبر إسرائيل بؤرة الفيروس في الشرق الأوسط.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة يدعى محمد فنون .

#بلدية نحالين #الاحتلال

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