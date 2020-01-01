وزير التعليم العالي يكشف موعد انتهاء الفصل الثاني بالجامعات

رام الله / سما /

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمود أبو مويس، اليوم الأحد، عن موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني في الجامعات الفلسطينية.

ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، عن أبو مويس قوله: "الفصل الدراسي الثاني، سينتهي في موعده بدون أي تغيير، وفي الجامعات، سيكون هناك "فصل صيفي" أو أكثر من أجل تعويض ما فقدناه في الفصل الثاني".

وأوضح الوزير الفلسطيني أن هناك خليّة طوارئ، تتابع تطورات التعليم في الجامعات، وأنها في حالة انعقاد دائم؛ لمتابعة ومراقبة التعليم الإلكتروني في الجامعات.

وأشار أبو مويس إلى أن الوزارة وضعت كافة مختبرات الأحياء والدعم البيولوجي، تحت تصرّف وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا المستجد.