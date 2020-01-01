  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير التعليم العالي يكشف موعد انتهاء الفصل الثاني بالجامعات

الأحد 12 أبريل 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التعليم العالي يكشف موعد انتهاء الفصل الثاني بالجامعات


رام الله / سما /

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمود أبو مويس، اليوم الأحد، عن موعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني في الجامعات الفلسطينية.

ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، عن أبو مويس قوله: "الفصل الدراسي الثاني، سينتهي في موعده بدون أي تغيير، وفي الجامعات، سيكون هناك "فصل صيفي" أو أكثر من أجل تعويض ما فقدناه في الفصل الثاني".

وأوضح الوزير الفلسطيني أن هناك خليّة طوارئ، تتابع تطورات التعليم في الجامعات، وأنها في حالة انعقاد دائم؛ لمتابعة ومراقبة التعليم الإلكتروني في الجامعات.

وأشار أبو مويس إلى أن الوزارة وضعت كافة مختبرات الأحياء والدعم البيولوجي، تحت تصرّف وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا المستجد.

#التعليم العالي #الجامعات #الفصل الثاني

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: حماس تسلم 1000 وحدة حجر صحي للجهات الحكومية بغزة

مرفق الرابط: وزارة الاتصالات تعلن عن حوسبة الإقرار الإلكتروني لمستفيدي المنحة القطرية

قناة عبرية تزعم: أطباء إسرائيليون دربوا العشرات من الطواقم الطبية العاملة بغزة للتعامل مع كورونا

"يديعوت": تركيا تراجعت عن قرارها وستسمح بنقل المعدات الطبية إلى إسرائيل

قيادي بحماس: القسام يمتلك أوراق قوة ستفاجئ الاحتلال.. والكرة الآن في ملعب اسرائيل

الأسرى المُعاد اعتقالهم بعد "وفاء الأحرار": تغيير "التكتيك والمرونة" لا يجب أن يتحول لتغيير للمبادئ

اللواء أبو نعيم: الوضع ما زال خطيراً ولدينا خطط معدة بحال ظهرت إصابات ببعض المناطق

الأخبار الرئيسية

شاهد| الإيجاز الصحفي: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل حالة شفاء جديدة من رام الله

مي الكيلة

وزيرة الصحة: طائرة المساعدات الطبية الصينية تصل اليوم وتؤكد ارسالها أدوات فحص لغزة

الجنود

صحيفة عبرية: إسرائيل ستفرج عن أسرى مقابل معلومات عن مفقوديها في غزة

كورونا

محدث.. آخر تطورات ومستجدات فايروس كورونا حول العالم

كورونا

القدس: 19 إصابة بفايروس كورونا في سلوان