"الزراعة بغزة" مساعدات عاجلة بقيمة مليون دولار للقطاعين الحيواني والنباتي

غزة / سما /

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، ظهر اليوم الأحد، تقديم مساعدات عاجلة للعاملين في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.

تأتي هذه المساعدات لدعم صمود المزارعين ومربي قطاع الدواجن في ظل أزمة "كورونا"، وكذلك للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي واستمرار العملية الانتاجية عن طريق دعم وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي.

وأكدت الوزارة، أن قيمة المساعدات العاجلة بلغت نحو مليون دولار بتمويل مباشر من لجنة متابعة العمل الحكومي، مشيرة إلى أنها ستُقدم على مراحل لكلا القطاعين الحيواني والنباتي.

وسيكون نسبة 40% من هذا المبلغ لمربي الدجاج اللاحم المتضررين من انتشار وباء "كورونا" ستوزع على مرحلتين، و60% لمزارعي الخضروات سواء في الدفيئات الزراعية أو الحقل المفتوح، ستوزع أيضاً على مرحلتين أو ثلاث مراحل

وسيبدأ توزيع المساعدات لمربي الدجاج اللاحم من خلال تقديم أعلاف للمربين بشكل مباشر، لافتة إلى أن عدد المستفيدين في المرحلة الأولى يبلغ (428) مزارع.

ونوهت الوزارة، إلى أنه تم اختيار المستفيدين ضمن معايير وزارة الزراعة، منوهةً إلى أن عملية توزيع المساعدات على مربي الدجاج اللاحم ستبدأ خلال هذا الأسبوع، كما سيليه قطاع الانتاج النباتي الذي من المقرر البدء بمساعدته خلال الشهر الجاري.