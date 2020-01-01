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شاهد| الإيجاز الصحفي: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل حالة شفاء جديدة من رام الله

الأحد 12 أبريل 2020 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد| الإيجاز الصحفي: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل حالة شفاء جديدة من رام الله


رام الله / سما /

أكد كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة بفيروس كورونا في فلسطين، كما تم تسجيل حالة شفاء جديدة لحالة من الضفة، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 58.

وقال الشخرة خلال الإيجاز الحكومي الصحفي الصباحي ، المتعلق بإحصائيات فيروس كورونا في فلسطين: إن 521 فحصًا أجري خلال 24 ساعة الماضية جميعها سلبية.

وفي سياق آخر، أوضح الشخرة، أنه لا يوجد صراع على السبق الصحفي، ومن سيعلن الحالات أولًا، متابعاً: إصدار النتائج من الوزيرة مي الكيلة، تم بالتوافق مع الأخ إبراهيم ملحم، وجميعنا نؤدي واجباتنا.

#الايجاز الصحفي #ابراهيم ملحم #فيروس كورونا #وزارة الصحة

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