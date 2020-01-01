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وزيرة الصحة تعلن عن وصول طائرة مساعدات "صينية" وتؤكد ارسالها أدوات فحص لغزة

الأحد 12 أبريل 2020 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تعلن عن وصول طائرة مساعدات "صينية" وتؤكد ارسالها أدوات فحص لغزة


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة في الحكومة الفلسطينية د.مي الكيلة صباح يوم الأحد، عن وصول طائرة المساعدات الصينيّة اليوم إلى فلسطين

وأكدت كيلة، في تصريحات إذاعية ، أننا أرسلنا 1500 مسحة إلى قطاع غزة، والكتات حتى لدينا غير متوفرة، وبالتأكيد الأمور تختلف في الضفة عن غزّة بسبب ارتفاع عدد الإصابات هنا مقارنة بغزة.

وقالت، إنّ الطواقم الطبيّة ما زالت في حالة استنفار وانتظار عودة العمّال إلى بيوتهم، وهذا سيستمر خلال العشرة أيام المقبلة 

وتابعت، أنّه لا يوجد نقص في المخزون الدوائي في فلسطين خاصة وأن المصانع الوطنيّة تعمل في هذا الوقت

وأشارت، إلى أنّ الاتصال تم على مستوى دولي وإقليمي ومع كل أصدقاء الشعب الفلسطيني من أجل دعمنا بمساعدات طبيّة

#مي الكيلة #وزيرة الصحة #الحكومة الفلسطينية #كورونا #غزة

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