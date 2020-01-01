غزة: أسعار الدجاج في السوق المحلي اليوم

غزة / سما /

ما زالت أسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الأحد 12 إبريل 2020، تشهد ارتفاعا طفيفا، حيث جاءت اسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم 11 شيكلا، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 22 شيكلا بينما كبدة الدجاج 16 شيكلا، وفخذ الدجاج 12 شيكلا، وكيلو جناح الدجاج 10 شواقل.

وفيما يلي اسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم الأحد:

1 - كيلو الدجاج حي 11 شيكل

2 - كيلو استيكات 23 شيكل

3 - دبوس الدجاج 15 شيكل

4 - كيلو فخذ الدجاج 12 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 22 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 16 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 10 شواقل

8- كيلو الشيش 23 شيكل.