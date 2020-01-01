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الأردن: انتهاء حظر التجوال الشامل

الأحد 12 أبريل 2020 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: انتهاء حظر التجوال الشامل


عمان / سما /

قررت الحكومة الأردنية، مساء السبت، انتهاء فترة حظر التجوال الشامل الذي فرض على جميع محافظات المملكة الهاشمية لمدة 48 ساعة في خطوة وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19.

ووفقا للقرار، فإنه يسمح للمواطنين الأردنيين مغادرة منازلهم للتزود بالمواد التموينية بدءا من الساعة العاشرة من صباح اليوم الاحد وحتى السادسة مساء.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد سجل الأردن حتى يوم أمس السبت 381 إصابة بكورونا.

وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قد أشاد بالإنجاز الوطني في محاربة كورونا، قائلا في كلمته الموجهة للشعب الأردني: "لا أتحدث إليكم اليوم لأقدم النصائح والتوجيهات بل لأقول لكم أثبتم كما كنتم دائما، أنكم كبار أمام الأمم كبار لأنكم تقفون بشموخ وقوة في مواجهة التحديات، ليس بما تملكون من موارد أو إمكانيات مادية بل بعزيمتكم ووحدتكم ووقوفكم وقفة رجل واحد لحماية الوطن".

كما رسم العاهل الأردني صورة للحياة بعد انتهاء الأزمة: "الحياة ستعود إلى طبيعتها قريبا، وستعود الصلوات في المساجد والكنائس وسيعود الطلاب إلى مدارسهم والعمال إلى مصانعهم".

ويقبل الأردن الآن على مرحلة محورية في حربه على كورونا، فمع استمرار الإجراءات الصارمة، والتزام المواطنين، قد يتمكن من السيطرة على الفيروس تماما، قبل كثير من الدول التي تفوقه في الإمكانيات حول العالم.

#الأردن #كورونا #الحكومة الأردنية

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