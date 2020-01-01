الصحة الإسرائيلية: الوفيات بكورونا 103 والإصابات 10878

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، عن تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 10878، فيما سجلت 103 حالة وفاة.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، فإن الغالبية العظمى من الإصابات وصفت بالطفيفة، حيث يخضع 6932 مريضا للعلاج والرقابة الصحية في المنازل، بينما 1074 مريضا في الحجر الصحي بالفنادق، علما أن 1388 مريضا أخضعوا للعلاج وشفوا من الفيروس.

وأوضحت الوزارة أنه من مجمل الإصابات هناك 9058 وصفت حالتهم بسيطة، 155 متوسطة و174 خطيرة من بينهم و123 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلن عن وفاة رجل (63 عاما)، في مستشفى "بوريا" في طبرية، بعد أن أصيب بفيروس كورونا، حيث أخضع للعلاج لعدة أيام، لكنه توفي متأثرا بالفيروس، علما أنه عانى من أمراض مزمنة.

ويتزامن الارتفاع في الوفيات والإصابات جراء الفيروس، مع دخول تعليمات وزارة الصحة بضرورة وضع الكمامات خلال التواجد خارج المنزل، حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد.