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الصحة الإسرائيلية تفرض قرارات صارمة وتأمر بإرتداء الكمامات عند الخروج من المنازل

الأحد 12 أبريل 2020 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية تفرض قرارات صارمة وتأمر بإرتداء الكمامات عند الخروج من المنازل


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح يوم الأحد، عن ارتفاع عدد وفيات فايروس كورونا في اسرائيل إلى 102.

وأصدرت الصحة الإسرائيلية، قرارات صارمة لمنع تفشي وباء كورونا، بعد ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بالآلاف.

وقالت فيما يخص الأقنعة الواقية، إنّه ابتداء من صباح يوم الأحد، يجب ارتداء الأقنعة خارج المنزل.

ونوّهت، إلى أنّ هذا الالتزام لا يسري في الحالات التالية:

1. الأطفال دون سن 6 سنوات.

2. كل من لديه إعاقة ويجد صعوبة في ارتداء القناع.

3. أثناء السفر بالسيارة بانفراد أو مع الناس الذين يعيشون معا.

4. مشارك في البث الإعلامي.

5. موظفان يجلسان في الغرفة بانتظام شريطة أن يتم الاحتفاظ بينهما على مسافة 2 م.

ودعت، الإسرائيليين إلى مواصلة المشاركة في الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا والبقاء في المنزل.

وحول الأساسيات لمغادرة المنزل، أكدت: أنّه فيما يلي بعض الأساسيات لمغادرة المنزل الضرورية:

- الذهاب للعمل لمن سمح لهم القانون

- تجهيز المواد الغذائية والأدوية والخدمات والمنتجات الأساسية فقط

- مساعدة الشخص المطلوب لذلك بسبب حالة طبية أو ضائقة

- نقل الأبناء من أبوين مطلقين

- الخروج من المنزل حتى 100 متر

- يجب تجنب الحشود

- حافظ على مسافة 2 متر بين الناس والشخص

- يجب اتباع قواعد النظافة

وشددت، أنه حتى اليوم، لم يمر خطر الكورونا، لذلك فقط إذا اتبعنا جميعًا الإرشادات، يمكننا الاستعداد للخروج التدريجي من الإغلاق.

#الصحة الإسرائيلية #الكمامات

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