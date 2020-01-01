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الملك سلمان يوافق على تمديد حظر التجول في السعودية حتى إشعار آخر

الأحد 12 أبريل 2020 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الملك سلمان يوافق على تمديد حظر التجول في السعودية حتى إشعار آخر


وكالات / سما /

أفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن الملك سلمان، وافق على تمديد حظر التجول حتى إشعار آخر، في ظل المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا.

وقالت "واس": "صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 22 مارس 2020، بشأن منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21  يوما من مساء الاثنين وقيام وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، ونظرا للحاجة إلى استمرار منع التجول، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر".

وأضافت أنها "إذ تعلن ذلك لتهيب بالجميع الالتزام بالأمر الكريم حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وتؤكد في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاث عشرة".

#الملك سلمان #السعودية #كورونا

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