حالة الطقس: أجواء غائمة وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الأحد غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام وليصبح الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق نهارا بارداّ في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .



يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا في معظم المناطق نهارا وبارداّ في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والجو ربيعيا لطيفا في معظم المناطق نهارا وبارداّ في ساعات الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.