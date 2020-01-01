سفارتنا في القاهرة تصدر اعلانا مهما للمواطنين الراغبين بالعودة الى قطاع غزة

القاهرة /سما/

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أن على المواطنين المتواجدين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة الى قطاع غزة ضرورة التوجه إلى معبر رفح البري بدءاً من يوم الاثنين الموافق ١3 ابريل وحتى يوم الخميس الموافق 16 ابريل الجاري، حيث يعمل المعبر وفق الآليات المتبعة.

وتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة المصرية المعنية، نظير جهودهم الدائمة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، و دعم القضية الفلسطينية العادلة، و مناصرة الحقوق الفلسطينية في كافة المنابر السياسية و الدبلوماسية و الحقوقية.