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جنين: الشرطة تقبض على 12 شخصا وتغلق 18محلا تجاريا ومصنعين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ

الأحد 12 أبريل 2020 12:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: الشرطة تقبض على 12 شخصا وتغلق 18محلا تجاريا ومصنعين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ


جنين / سما /

 ألقت الشرطة القبض على 12 شخصا، وأغلقت 18 محلا تجاريا، ومصنعين للباطون، وضبطت مركبات ومعدات إنشائية، اليوم السبت، لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في جنين.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن شرطة المحافظة نظمت جولات تفقدية في مدينة جنين وريف المحافظة، للتأكد من ضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ، الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.

وأضافت أنه تم إغلاق 18 محلا تجاريا، ومصنعين للباطون، وتم ضبط 5 مركبات ومعدات إنشائية، وألقت القبض على 12 شخصا لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، وتم توقيفهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.

#الشرطة #طوارئ #جنين

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