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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس والعاهل السعودي..

الأحد 12 أبريل 2020 12:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس والعاهل السعودي..


رام الله / سما /

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

واطمأن الرئيس على الملك سلمان والشعب السعودي الشقيق، متمنيا أن تزول جائحة كورونا التي أصابت المملكة والمنطقة والعالم أجمع، سائلا الله عز وجل أن يساعدنا واياكم للتغلب على هذه الجائحة، متمنيا للأشقاء في السعودية التغلب على هذا المرض، والاستمرار في التقدم والازدهار.

وأطلع الرئيس خادم الحرمين الشريفين على الإجراءات الفلسطينية التي اتخذت لمقاومة فيروس كورونا، وأشاد الملك بهذه الإجراءات.

من جانبه، أعرب الملك سلمان عن شكره للرئيس على الاتصال، وأطلعه على الخطوات السعودية التي اتخذت لمقاومة هذه الجائحة والتغلب عليها، مقدما تعازيه للرئيس بالفلسطينيين الذين توفوا بفيروس كورونا، متمنيا الشفاء للمصابين، وللرئيس وشعبنا الفلسطيني موفور الصحة والنجاح في التغلب على هذه الجائحة.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وقوف السعودية الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

#الرئيس عباس #الملك سلمان #السعودية #فلسطين #فيروس كورونا

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