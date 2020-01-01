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اطلاق برنامج لقاءات وتدريبات عن بعد لوزارة الإعلام وجامعة بيرزيت

السبت 11 أبريل 2020 11:57 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 افتتح وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود، ومنسق مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت عماد الأصفر، اليوم السبت، برنامج " لقاءات وتدريبات عن بعد" عبر تقنية التواصل الالكتروني المرئي.

وشارك في اللقاءات إعلاميين من الاذاعات والتلفزيونات المحلية، الذين استعرضوا تجاربهم خلال تغطية أزمة تفشي جائحة كورونا، مركزين على استخلاص العبر وتعميم الارشادات التي توصلوا إليها من خلال الممارسة.

وقال المحمود إن هذا اللقاء هو باكورة لقاءات أخرى ستعقد تباعا لتبادل التجارب والخبرات ومناقشتها.

من جهته، قال الأصفر إن خبرة الميدان خلال عمل جديد يجب أن تناقش وأن تكتب وتعمم.

وأعرب المشاركون عن شكرهم لنقابة الصحفيين على توزيعها الملابس الوقائية اللازمة للعاملين في الميدان، واستعرضوا تجاربهم فيما يتعلق بالحفاظ على السلامة أثناء دخول مناطق الوباء، والحرص على تدقيق المعلومات قبل نشرها، خاصة توعية المواطنين من الاشاعات والاخبار المضللة.

وأكد المشاركون ضرورة ألا يحصل على أذونات الصحافة والعمل في الميدان إلا الصحفيون المعتمدون، وأهمية أن يمارس الصحفي كافة الاجراءات الوقائية التي يطالب ويدعو المواطنين إلى اعتمادها، إضافة إلى أهمية تجربة البث الاذاعي الموحد التي تنظمها الوزارة، وضرورة استمرارها.

#الاعلام #جامعة بيرزيت

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