الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا في العالم

واشنطن /سما/

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى حصيلة وفيات بوباء كورونا في العالم، متخطية بذلك وفيات ايطاليا.

وأفادت وكالة أنباء "رويترز" اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة سجلت 19600 حالة وفاة لتصبح أعلى حصيلة في العالم.

وسجلت إيطاليا ثاني أكثر حالات الوفاة المبلغ عنها، حيث ارتفع العدد إلى 19468، وإسبانيا في المركز الثالث بحوالي 16353، علما أن عدد سكان الولايات المتحدة يمثل 5 أضعاف سكان إيطاليا وحوالي 7 أضعاف سكان إسبانيا.

وحذر خبراء الصحة العامة من أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة قد يرتفع إلى 200 ألف خلال فصل الصيف إذا تم رفع أوامر البقاء في المنزل.

وأثرت أوامر البقاء في المنزل التي فرضت في الأسابيع الأخيرة عبر 42 ولاية من الولايات الخمسين على التجارة الأمريكية بشكل كبير، حيث توقع بعض الاقتصاديين فقدان وظائف تصل إلى 20 مليونا بحلول نهاية الشهر، مما أثار تساؤلات حول مدة إغلاق الأعمال والسفر واستمرار القيود.