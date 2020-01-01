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نجل ترامب يستهزأ من كمامة جو بايدن المفتوحة من عند الأنف

السبت 11 أبريل 2020 11:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجل ترامب يستهزأ من كمامة جو بايدن المفتوحة من عند الأنف


واشنطن/ وكالات/

استهزأ دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي، من صورة المرشح الديمقراطي جو بايدن المنافس المحتمل للرئيس الأمريكى دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، لارتدائه قناع طبي "كمامة" مفتوحة عند الأنف.

وقال ترامب جونيور ساخرًا من جو بايدن "لا أعلن إن كانت حقيقية أم زائفة، لكنني لم اتفاجأ كونها صادرة من بايدن".

واضاف عبر حسابه بموقع انستجرام: "بصراحة لست متأكدًا مما إذا كان هذا حقيقيًا أو مزيفًا في هذه المرحلة. لن أتفاجأ حتى لو كان حقيقيًا. كل شخص لديه أولوياته وبالتأكيد ينطوي جو على استنشاق أشخاص آخرين بشكل غير مريح".

ويشار أن الحملات الانتخابية الأمريكية تشهد تقلبات كبيرة، في الوقت الذي أصبح من شبه المؤكد أن ينافس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال السباق المقبل هو المرشح الديمقراطى جون بايدن، خاصة بعد إعلان السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز تعليق حملته الانتخابية.

#بايدن #فيروس كورونا #نجل ترامب

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