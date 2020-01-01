غانتس يدعو الرئيس الإسرائيلي إلى تمديد مهلة تشكيل الحكومة

القدس المحتلة / سما /

طلب زعيم حزب "أزرق أبيض" الاسرائيلي بيني غانتس السبت، من الرئيس الإسرائيلي رؤوفن ريفلين، تمديد المهملة التي منحها إياه، حين كلّفه بتشكيل الحكومة.

وأبرق غانتس إلى ريفلين "لقد دفعتني الأزمة السياسية والطبية والاجتماعية، إلى اتخاذ قرار: أنه حتى إذا دفعتُ ثمنا سياسيا وشخصيا باهظا، سأفعل كل ما بوسعي لتشكيل حكومة مع حزب &

39;" برئاسة بنيامين نتنياهو. وأضاف غانتس "أعتقد أننا اقتربنا من توقيع اتفاق لتشكيل الحكومة، مما يتطلب منا بعض الوقت الإضافي، للتوصل إلى اتفاق نهائي لهذا الغرض".

وتنتهي ليل الاحد-الاثنين صلاحية التفويض ذات الـ 28 يوما، التي منحها ريفلين الى غانتس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية. ويستطيع ريفلين منح غانتس 14 يوما إضافيا كحد أقصى. وتنقل الكرة الآن إلى الرئيس ريفلين، الذي سيتعين عليه أن يقرر ما إذا سيقبل طلب غانتس، أو يرفضه ويكلّف نتنياهو بتشكيل الحكومة. وهناك احتمال آخر يواجه ريفلين هو بإعادة تفويض الكنيست لمدة 21 يوما، حيث يمكن لأي عضو في الكنيست أن يجند 61 مؤيدا لتشكيل حكومة برئاسته.

وعارض حزب "الليكود" مطلب غانتس. وقال الوزير الليكودي يوفال شطاينتس "نظرا لأن نتنياهو هو أول رئيس حكومة يتناوب - أي تأخير في تولي ولايته، يمكن أن يؤخر تشكيل الحكومة". ولم تسفر المفاوضات بين "أزرق أبيض" والليكود لتشكيل الحكومة عن أي نتائج حقيقية حتى الآن.