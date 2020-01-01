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مجدلاني: مخططات الضم تقوض أسس عملية السلام

السبت 11 أبريل 2020 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: مخططات الضم تقوض أسس عملية السلام


رام الله / سما /

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن ما كشف عنه بأن واشنطن وتل أبيب على وشك الاتفاق حول خرائط الضم وسط انشغال العالم بالحرب على كورونا، يندرج في إطار الخطة الأميركية لتطبيق "صفقة القرن".

وحذر مجدلاني في تصريح له، اليوم السبت، من هذه المخططات التي تقوض أسس عملية السلام، مطالبا المجتمع الدولي بالرد على ذلك، وإلزام الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على أن دولة الاحتلال وإدارة ترامب تستغلان انشغال العالم في مواجهة وباء كورونا، بتنفيذ مخططات الضم لمنطقة الاغوار وشمال البحر الميت، إضافة لتنفيذ مخطط E1 الهادف للتوسع الاستيطاني.

وأشار مجدلاني إلى أن هذه المخططات والتي ترسم بالخرائط من قبل فرق من الاحتلال وإدارة ترمب، هي التنفيذ الفعلي لـ"صفقة القرن" والتي تعني إنهاء حل الدولتين.

#احمد مجدلاني #ضم الضفة #لجبهة النضال الشعبي

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