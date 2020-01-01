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الوزير عساف يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين

السبت 11 أبريل 2020 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير عساف يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين


رام الله / سما /

 استقبل المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم السبت، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفن كون فون بورجسدرف.

وأعرب عساف، خلال اللقاء، عن تقديره وشكره للاتحاد الأوروبي على دعمه الاقتصادي والسياسي المستمر للشعب الفلسطيني، مشيرا بشكل خاص إلى رزمة الدعم المالي والمساعدات التي قررها الاتحاد قبل أيام، والتي جاءت لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في مكافحة انتشار وباء "كورونا".

من جانبه، شكر بورجسدرف الوزير عساف على حسن الاستقبال وإتاحة الفرصة له للتحدث للشعب الفلسطيني عبر تلفزيون فلسطين، مؤكدا عمق علاقة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي والشعب الفلسطيني.

وقال بورجسدرف إنه سيعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين إعلام الاتحاد الأوروبي والإعلام الرسمي الفلسطيني، لما فيه مصلحة علاقات الصداقة وبهدف تعميق التعاون بين الاتحاد وفلسطين.

#الاتحاد الاوروبي #فلسطين

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