قناة عبرية تزعم: أطباء إسرائيليون دربوا العشرات من الطواقم الطبية العاملة بغزة للتعامل مع كورونا

القدس المحتلة / سما /

قال جال بيرغر مراسل ومحلل الشؤون الفلسطينية في فضائية "كان 11"العبرية:" في الأسابيع الأخيرة، درب الأطباء الإسرائيليون العشرات من الأطباء والممرضين والعاملين في الطواقم الطبية من قطاع غزة للتعامل مع فيروس كورونا.

وأضاف:"إحدى النصائح المقدمة للفرق الطبية الفلسطينية، والتي تبنتها إدارة حماس في قطاع غزة فيما بعد، هي تمديد فترة العزل في غزة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأوضح جال بيرغر ، أن حوالي عشرين طبيب وممرض وعامل في الطواقم الصحية من غزة تلقوا تدريب في معبر إيرز في شمال قطاع غزة من قبل خبراء في مركز سبأ الطبي، بينما غادرت مجموعة أخرى من الأطباء قطاع غزة للتدريب في مستشفى برزلاي في عسقلان.

وبين أن الاجتماعات والدورات التدريبية نظمها منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى وجود مكالمات هاتفية بين الأطباء من كلا الجانبين، كما تم تدريبهم على إنشاء مرافق العزل، والحماية الطبية، والقرارات الطبية المختلفة التي يجب اتخاذها لمواجهة تفشي الفيروس، وكيفية علاج العدوى والصحة العامة.

ونوه إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان الأطباء الفلسطينيون الذين عادوا إلى غزة بعد التدريب في إسرائيل قد أعيدوا مباشرة إلى العزل في غزة، بموجب الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة حماس أو سمحت لهم بمواصلة العمل في مستشفيات غزة كالمعتاد.

وأضاف جال بيرغر، أن السنوار لا يرى أي مانع لعقد مثل هذه الاجتماعات من وجهة نظره، موضحاً أنه يجوز التحدث مع السجان من أجل السجين، وواجب السجان في توفير العلاج للسجين، هو نفسه تلقى علاج لإزالة ورم في السجن الإسرائيلي.