مرفق الرابط: وزارة الاتصالات تعلن عن حوسبة الإقرار الإلكتروني لمستفيدي المنحة القطرية

غزة / سما /

اعلنت وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات عن حوسبة الاجراءات الخاصة بالاقرار الالكتروني الخاصة بالمستفيدين من المنحة القطرية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة جاءت في إطار جهودها لتبسيط وتسهيل الاجراءات المتعلقة بخدماتها الخاصة بعملية صرف المنحة القطرية والمقدمة للجمهور وذلك من خلال الاعتماد على الخدمات الإلكترونية

وأكدت الوزارة ان الخدمة تراعي كافة الجوانب القانونية وذلك استناداً على قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2013م، والذي يتح امكانية التعاقد والتعامل الالكتروني بين الاطراف المختلفة.

و دعت الوزارة المستفيد بالدخول للتسجيل الموحد من ثم شاشة الإقرار الالكتروني المنبثقة ضمن خدمات المستفيد في الخدمات الالكترونية لبنك البريد.

و نوهت الوزارة إلى ضرورة الإلتزام بشروط الخدمة و هي ( تحديد اسم الوكيل و سبب الإقرار و رقم الجوال و البريد الذي يريد إستلام الاقرار و الصرف منه ) .

و ستتابع الشئون القانونية بوزارة الاتصالات كافة الطلبات و متابعة الاجراءات قانونيا لإستكمالها ، حيث في حال الموافقة علي الطلب سيتم إرسال رسالة على جوال المسجل بالطلب بالتوجه للبريد المسجل لإستلام الإقرار ، ثم استلام المنحة من مكتب البريد المسجل في الإقرار .

للدخول الى شاشة الإقرار الإلكتروني من خلال (الرابط التالي) :





