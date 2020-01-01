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ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والحصيلة تستقر عند 268

السبت 11 أبريل 2020 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والحصيلة تستقر عند 268


رام الله / سما /

 قال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، مساء اليوم السبت، إنه لم تسجل أية إصابات جديدة، بفيروس "كورونا" المستجد في فلسطين.

وأضاف ملحم في الإيجاز الصحفي المسائي حول تطورات فيروس "كورونا" في فلسطين، أن نتائج 155 عينة أظهرت انها غير مصابة، لتستقر الحصيلة عند 268، تماثلت 46 منها للشفاء.

وتطرق ملحم، إلى اجتماع رئيس الوزراء محمد اشتية، ورئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، وتأكيدهما على ديمومة عمل النظام القضائي وسيادة القانون واستقلال القضاء خلال الفترة الاستثنائية التي نعيشها.

وأشار إلى أن اشتية وأبو شرار شددا على أن الأولوية خلال حالة الطوارئ هي للحفاظ على الحقوق والحريات العامة، وضمان احترام ورعاية حقوق الإنسان، كما بحثا إمكانية اعتماد برنامج نظام تبليغ إلكتروني خاص بالمحاكم لتسريع عملها وتلافي تراكم القضايا.

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