  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية: نحرص على ديمومة عمل النظام القضائي وسيادة القانون

السبت 11 أبريل 2020 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: نحرص على ديمومة عمل النظام القضائي وسيادة القانون


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، "نحرص على ديمومة عمل النظام القضائي وسيادة القانون واستقلال القضاء خلال الفترة الاستثنائية التي نعيشها، وفي كل وقت".

جاء ذلك لدى استقبال اشتية، اليوم السبت، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، للاطلاع على مسار عمل المحاكم في ظل حالة الطوارئ.

وقال أبو شرار: "إن المجلس شكل لجنة طوارئ خاصة بالسلطة القضائية لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء حالة الطوارئ"، مشيرا إلى استمرار العمل بالحد الأدنى في الدوائر القضائية لضمان الحقوق والحريات العامة، إذ نظرت المحاكم في نحو 6 آلاف طلب وملف وقضية خلال الشهر الأول من حالة الطوارئ".

وأوضح أن اللجنة اتخذت عدة قرارات بهدف الحفاظ على عمل المحاكم النظامية بالحد الأدنى، مع المراعاة الصارمة لتعليمات وزارة الصحة الرامية لمنع تفشي الفيروس، مثل تحديد أيام العمل أسبوعيا بما يضمن استمرار النظر في طلبات التوقيف، وإخلاء السبيل، وطلبات الإفراج واسترداد أوامر الحبس في القضايا التنفيذية، وكذلك إلحاق كل قاضٍ بمحكمة محافظته التي يقيم بها.

وأكد اشتية وأبو شرار أن الأولوية خلال حالة الطوارئ هي للحفاظ على الحقوق والحريات العامة، وضمان احترام ورعاية حقوق الإنسان.

وبحثا إمكانية اعتماد برنامج نظام تبليغ إلكتروني خاص بالمحاكم لتسريع عملها وتلافي تراكم القضايا.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #القضاء #طوارئ #فلسطين #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو.. وزير التنمية: صرف شيكات الشؤون يوم الثلاثاء وفق آلية تضعها سلطة النقد

ذبحا وطعنا .. عائلة كاملة ضحية جريمة تهز طرطوس السورية (شاهد)!

الصحة العالمية تحذر من تسارع "مقلق" لانتشار كورونا: نحن الآن في مرحلة الذعر ولا يوجد بلد محصن

تعرف على موعد غرة شهر رمضان فلكياً

سببان عطلا اجراء الانتخابات الفلسطينية؟.. اشتيه لـ"لافروف": واقع الاحتلال يحد من سيطرتنا على كورونا

الأوقاف المصرية تحسم الجدل بشأن صلاة التراويح في رمضان

"التربية والتعليم" تعلن بدء استقبال طلبات التوظيف للعام 2020

الأخبار الرئيسية

شاهد.. الصحة بغزة: لا اصابات جديدة.. والقطاع لا زال خاليا من فيروس كورونا داخليا

--------

شاهد: حماس تسلم 1000 وحدة حجر صحي للجهات الحكومية بغزة

قيادي بحماس: القسام يمتلك أوراق قوة ستفاجئ الاحتلال.. والكرة الآن في ملعب اسرائيل

وفاء الأحرار

الأسرى المُعاد اعتقالهم بعد "وفاء الأحرار": تغيير "التكتيك والمرونة" لا يجب أن يتحول لتغيير للمبادئ

السنوار والنخالة

محلل وسياسي اسرائيلي: غزة لن تنتظر منا الرحمة ولن تقبل بالإبتزاز بل ستقوم بقصف "إسرائيل"