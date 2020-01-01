رجل اعمال فلسطيني يتبرع بمبلغ "120 " الف شيكل لدعم لجنة الطوارئ في جنين

جنين / سما /

كرم محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب رجل الأعمال الفلسطيني محمود غالب موسى خلال زيارته إلى بلدة عرابة ، أليوم ، يرافقه منسق لجنة الطوارىء المركزية في المحافظة احمد القسام.

وأشاد الرجوب ، بسرعة استجابة موسى للظروف الاستثنائية التي يعيشها شعبنا وتبرعه بمبلغ مائة وعشرون ألف شيقل للجنة الطوارئ المركزية في محافظة جنين.

بدوره، رحب موسى بهذه اللفتة الكريمة ، مؤكدا على ثقته الكبيرة بقدرة أبناء شعبنا في محافظة جنين على تجاوز هذه الأزمة عبر تكاتف الجهود وتوحيدها من كافة القطاعات الرسمية والشعبية بالشراكة مع القطاع الخاص.