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كان: الإصابات بكورونا زادت بنسبة 460٪ في أسبوع بإسرائيل

السبت 11 أبريل 2020 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
كان: الإصابات بكورونا زادت بنسبة 460٪ في أسبوع بإسرائيل


القدس المحتلة / سما /

فادت قناة "كان" العبرية أن ما يقرب من ثلث الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل خلال الشهر الماضي كانت من المسافرين العائدين إلى إسرائيل من الخارج.
 
وأوضحت أنه في الأسبوع الماضي، حدثت زيادة بنسبة 460٪ في الإصابات في إسرائيل.
 
وأشارت إلى أن عشرات الركاب اليوم السبت هبطوا في مطار بن غوريون بعد عودتهم من نيو جيرسي في الولايات المتحدة و استقلوا سيارات أجرة بشكل مستقل إلى وجهتهم، دون إشراف أو سيطرة من قبل مسؤولي الدولة.
 
ونوهت أنه سيتم السماح للطائرات التي أقلعت بالفعل إلى إسرائيل بالهبوط، وسيتم إيقاف جميع الرحلات الجوية بعدها إثر ذلك.

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