نتنياهو يوقف الرحلات الجوية لإسرائيل بسبب فشل فحوصات "كورونا"

القدس المحتلة / سما /

أمر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، بوقف جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل بسبب فشل الجهات المختصة في إجراء فحوصات فيروس كورونا.

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن القرار صدر بعد هبوط رحلة تقل إسرائيليين قادمة من الولايات المتحدة، حيث هبطت بموافقة خاصة في مطار اللد.

وأشار الموقع إلى أن عشرات المسافرين غادروا المعبر من دون إجراء أي فحوصات لهم، وتوجهوا بسيارات أجرة إلى منازلهم، دون أن يتم نقلهم للحجر وإجراء فحوصات لهم.

وأوقفت إسرائيل منذ منتصف الشهر الماضي الرحلات الجوية بشكل كامل، إلا أنها سمحت للإسرائيليين العالقين في عدد من البلدان بالوصول إليها بشرط عزلهم وإجراء فحوصات لهم.