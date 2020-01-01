مصر: نقابة الأطباء تعلن إصابة 43 طبيبا ووفاة 3 آخرين بفيروس كورونا

القاهرة /سما/

أعلنت نقابة الأطباء في مصر اليوم (السبت) إصابة 43 طبيبا ووفاة ثلاثة آخرين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منذ ظهوره في البلاد.

وذكرت النقابة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه "طبقا للبيانات الواردة من النقابات الفرعية، فإن ما تم حصره حتى الآن من إصابات الأطباء بفيروس كورونا هو إصابة 43 طبيبا، ووفاة 3 أطباء، اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل"، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للزيادة.

ودعت جميع الجهات المختصة إلى ضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية، وسرعة إجراء المسحات اللازمة للمخالطين من الأطباء لحالات إيجابية طبقا للبروتوكولات العلمية.

وحثت النقابة جموع الأطباء على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة، وعدم بدء العمل دونها حماية لأنفسهم وللمجتمع.

وأغلقت السلطات المصرية بعض المستشفيات العامة بسبب إصابة عدد من أعضاء أطقمها الطبية بالفيروس، من بينها مستشفى الزيتون التخصصي بالقاهرة، ومستشفى الصدر بمدينة دكرنس في محافظة الدقهلية، شمال العاصمة.

وبلغ إجمالي ضحايا فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في مصر حتى أمس الجمعة 1794 مصابا، توفي منهم 135 شخصا.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي الفيروس، من بينها تعليق الدراسة وحركة الطيران والأنشطة الرياضية والتجمعات، إلى جانب حظر التجول الليلي.