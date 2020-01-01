  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تضبط مصنع كمامات غير مرخص جنوبي نابلس

السبت 11 أبريل 2020 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط مصنع كمامات غير مرخص جنوبي نابلس


نابلس / سما /

ضبطت الشرطة اليوم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية ولجنة الطوارئ مصنع كمامات غير مرخص جنوبي محافظة نابلس.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن مركز شرطة قبلان، وإثناء قيامه بجولة اعتيادية في منطقة اختصاصه جنوبي نابلس، وردته معلومات عن وجود مشغل خياطة يقوم بتصميم كمامات غير مرخص، وعلى الفور قامت الشرطة بالتوجه للمكان وضبط العاملين فيه وكمية من الكمامات المصنعة.

وأضافت أن الشرطة تحفظت على المشتبه به بإدارة المشغل وتحرزت على المضبوطات لحين تسليمها لوزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية لاستكمال الإجراءات القانونية والادارية حسب الأصول.

#الشرطة #الاقتصاد الوطني #اغلاق مصنع #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

"هآرتس": حماس ستقدم معلومات حول أوضاع الاسرى والمفقودين الإسرائيليين بشرط..

بالفيديو.. وزير التنمية: صرف شيكات الشؤون يوم الثلاثاء وفق آلية تضعها سلطة النقد

ذبحا وطعنا .. عائلة كاملة ضحية جريمة تهز طرطوس السورية (شاهد)!

الصحة العالمية تحذر من تسارع "مقلق" لانتشار كورونا: نحن الآن في مرحلة الذعر ولا يوجد بلد محصن

تعرف على موعد غرة شهر رمضان فلكياً

سببان عطلا اجراء الانتخابات الفلسطينية؟.. اشتيه لـ"لافروف": واقع الاحتلال يحد من سيطرتنا على كورونا

جنرال اسرائيلي: ضم الضفة بات أمرا ملحا واسرائيل أمام فرصة تاريخية نادرة لترسيم حدودها الدائمة

الأخبار الرئيسية

--------

شاهد: حماس تسلم 1000 وحدة حجر صحي للجهات الحكومية بغزة

قيادي بحماس: القسام يمتلك أوراق قوة ستفاجئ الاحتلال.. والكرة الآن في ملعب اسرائيل

وفاء الأحرار

الأسرى المُعاد اعتقالهم بعد "وفاء الأحرار": تغيير "التكتيك والمرونة" لا يجب أن يتحول لتغيير للمبادئ

السنوار والنخالة

محلل وسياسي اسرائيلي: غزة لن تنتظر منا الرحمة ولن تقبل بالإبتزاز بل ستقوم بقصف "إسرائيل"

الشخرة

فيديو.. إصابة جديدة بفيروس كورونا لمسنة ستينية من القدس ما يرفع العدد الي 268