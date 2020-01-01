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كورونا في اسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 10525 و الوفيات لـ96 حالة

السبت 11 أبريل 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا في اسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 10525 و الوفيات لـ96 حالة


القدس المحتلة / سما /

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 10525، اليوم، السبت، منهم 180 بحالة خطيرة، بينما ارتفع عدد الضحايا إلى 96.

وبحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحّة الإسرائيليّة، فإنّ 152 مصابا حالتهم متوسطة، بينما حالة 8831 طفيفة.

ويخضع 739 من المصابين للعلاج في المشافي، بينما يخضع 6713 للعلاج في منازلهم، و1044 للعلاج في الفنادق، أما عدد المتعافين فوصل 1236.

أمّا في البلدات العربية، فارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلدات العربية، اليوم، السّبت، إلى 312 مصابًا، بزيادة 34 حالة عن أمس، الجمعة، وفقًا لمعطيات "الهيئة العربية للطوارئ".

وبحسب المعطيات، تبلغ نسبة الارتفاع 12.2٪، بينما بلغ عدد الفحوصات الإجمالي 15305، بنسبة زيادة 6.6٪.

ولا تشمل المعطيات المصابين العرب في المدن المختلطة.

وتتصدّر جسر الزرقاء المرتبة الأولى من حيث عدد المصابين، بـ31 مصابا بزيادة 6 مصابين عن يوم أمس، الجمعة، تلتها أم الفحم بـ28 مصابا، بزيادة 6 مصابين، ومن ثم دبورية بـ22 مصابا، يذكر أن المعطيات المتوفّرة عند رئيس المجلس المحلّي في البلدة، هي أعلى بكثير من عدد الهيئة العربية للطوارئ.

ثم تأتي باقة الغربية بـ18 مصابا فجت المثلّث وطمرة بـ16 إصابة لكل منهما.

أمّا من حيث كثافة المرض، فتأتي دبورية في المكان الأول بمعدل 211 مصابا لكل 100 ألف نسمة، تليها جسر الزرقاء بـ210 ومن ثم شبلي أم الغنم بمعدل 157، ومن ثم جت المثلث بـ134 حالة لكل 100 ألف مواطن.

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