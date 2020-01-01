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واشنطن ترصد 10 ملايين مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله

السبت 11 أبريل 2020 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن ترصد 10 ملايين مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله


واشنطن/ وكالات/

في اطار محاولاتها تعطيل الآليات المالية لحزب الله المدرج على لائحة الإرهاب، عرضت الولايات المتحدة، الليلة الماضية، عشرة ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن محمد الكوثراني.

والكوثراني هو أحد كبار القادة في ميليشيات حزب الله في العراق. وهو كان مساعدًا للجنرال الإيراني قاسم سليماني، القائد في الحرس الثوري، الذي قتل في هجوم بطائرة أميركية مسيرة في بغداد في يناير/كانون الثاني المنصرم.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية في إعلانها عن الجائزة، إن الكوثراني تولى مسؤولية التنسيق السياسي للجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران، التي كان ينظمها سابقا سليماني.

وأضافت الخارجية الامريكية ان هذه الجماعات قمعت بشكل عنيف الاحتجاجات الشعبية في العراق وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وشاركت في نشاط إجرامي منظم على نطاق واسع.

#واشنطن #مكافاة مالية #حزب الله #الولايات المتحدة #محمد الكوثراني

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