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إغلاق 3 مطاعم ومحل تجاري في نابلس

السبت 11 أبريل 2020 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

أغلقت الشرطة والمؤسسة الأمنية أمس ثلاثة مطاعم، ومحل لبيع أدوات كهربائية لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في محافظة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة والمؤسسة الأمنية في المحافظة نظمت جولات تفقد داخل المدينة للتأكد من ضمان تنفيذها لحالة الطوارئ الهادفة إلى الحد من انتشار فايروس كورونا، وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.


وتخلل ذلك إغلاق ثلاثة مطاعم، ومحل للأدوات الكهربائية لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا.

#الشرطة #مطاعم #حالة الطوارئ

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