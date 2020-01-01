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وزير العمل: أكثر من 20 الف عامل فلسطيني ما زالوا داخل "إسرائيل"

السبت 11 أبريل 2020 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير العمل: أكثر من 20 الف عامل فلسطيني ما زالوا داخل "إسرائيل"


رام الله / سما /

قال وزير العمل في الحكومة الفلسطينية نصري أبو جيش، يوم السبت، إن عدد العمال الفلسطينيين العائدين يوم الجمعة، كان قليلاً جداً 200 عامل في جميع محافظات الوطن، وذلك بسبب الإغلاق المفروض من قبل سلطات الاحتلال وما تبقى من عمال داخل إسرائيل لا يزيد عن 20 ألف عامل.

وأضاف ابو جيش، في حديث مع إذاعة صوت فلسطين، إن :" المشكلة في قضية العمال هي عودتهم بشكل يومي مستغلين ما تقوم به قوات الاحتلال من احداث ثغرات في جدار الضم والتوسع العنصري وتهريبهم عبر طرق فرعية و فتح عبارات تصريف المياه والصرف الصحي والعمال غير الملتزمين بالإجراءات وهذا يشكل زعزعة للنظام الصحي المتبع في الاراضي الفلسطينية لحماية ابناء شعبنا ، ومنهم العمال لمنع تفشي فيروس كورونا ".

وفي ظل الحديث عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الاسرائيلي على عمالهم واستثناء الاجانب من الاستفادة منه أوضح وزير العمل انه تم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة ملف العمال وتحصيل حقوقهم بالتعاون مع بعض الجمعيات التي تهتم بحقوق العمال ، مطالبا الجانب الاسرائيلي بإخضاع العامل الفلسطيني لكافة الاستقطاعات التي يخضع لها العامل الاسرائيلي في ظل هذه الظروف الطارئة.

#وزير العمل #العمال

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